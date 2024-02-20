Saç dökülmelerini mucize yöntemle önleyen ot ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmenin yararları anlaşıldıkça, hastalıklara karşı koruyucu bitkiler de ortaya çıkıyor.

Saç dökülmesini durdurmak için sirkeyle karıştırıp saç köklerine uygulanabilen sarısabır otu bunlardan biri.

Sarısabır otu nedir?

Sarısabır otu, zambakgillerden 180 civarında çeşidi olan ve tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir.

Bazıları küçük ve gövdesiz, bazıları ise dallanıp budaklanan ağaç şeklinde olur.

Yaprakları etli ve kalın, rozet biçimindedir. Çiçekleri yeşil, sarı ya da soluk kırmızı renklerdedir.

Genellikle üç renkli olur. Yaprakları kesilince acımtırak bir sıvı akar. Bu sıvıya pankima denir ve tıpta kullanılır. Ülkemizde de bulunur.

Faydaları:

Kabızlığı önler. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Vücuda enerji verir. Yanık ağrılarını dindirir.

Sirkeyle karıştırılıp, saç köklerine sürülürse, saç dökülmesini engeller.

Fazla miktarda tüketilmemelidir. Mesane ve rahim hastalarının kullanmaması gerekir.