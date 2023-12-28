Saçı dökülen ve kepek sorunu yaşayanların dikkatine

Karanfil ağacının tohumu olan bu baharat keskin kokusu ve acımsı tadı ile hem Türk hem de dünya mutfağında yemeklerden tatlılara ve içeceklere kadar farklı alanlarda kullanılıyor.

Tomurcukları bitkisel çaylarda kullanılabiliyor. Toz haline getirip diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde kullanılabiliyor. Karanfil saç için faydalı elementler bakımından zenginliği nedeniyle saç büyümesini hızlandırmaya yardımcı olduğundan, bakım rutinleri arasında da yerini bulmuş.

İŞTE YARARLARI

Saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkekler için en büyük problemlerden biri. Saç dökülmesi için karanfil kürleri ise doğal çözümlerden biri olarak biliniyor. Karanfil kürleri saç köklerini havalandırarak yeni saçların daha hızlı çıkmasına yardımcı olabiliyor. Düzenli bir şekilde saça uygulandığında saç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzuyor.



Karanfil ise saçların daha kolay şekil almasına yardımcı oluyor. Karanfil kürü saça eski nemini ve gücünü verdiği için saçın parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı oluyor.

Kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltıyor. Saç köklerinin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Saçlar gün içinde pek çok kimyasal ürüne ve ısıya tabi oluyor. Dış etkenlerin de etkisi ile saçta yıpranma ve kırılma meydana geliyor. Karanfil ile hazırlanan saç kürleri saça kaybettiği nemini geri kazandırıyor. Kırıkların azalmasında ise yardımcı oluyor.

KARANFİL KÜRÜ

10 ya da 15 tane karanfili daha önceden kaynayan suyun içerisine atın.

10 dakika demlemeye bırakın.

Tohumları çıkarın.

Süzün ve suyu kavanoza alın.

Ilıdıktan sonra saçınıza dökün...

SAÇ ÇIKARTIR MI?

Karanfil kürü beta keroten ve A vitamini içeriğine sahip. O nedenle saç köklerinin hava almasını, saç derisinin yenilenmesini sağlıyor. Hava alan saç kökleri sağlıklı saç telerini geliştirebilir.