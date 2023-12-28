Kara Halile otunun az bilinen yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Kara Halile otunun az bilinen yararları
Kara Halile otu son zamanlarda sıkça tanınır oldu. Peki, sağlığımız için neden bu otu tercih etmeliyiz? İşte yanıtı...

Terminalia chebula, Latince adı. Siyah, kalın ve çatlak kabuğu var. 30 m yüksekliğe ve 1 m gövde çapına kadar büyüyebilen tropikal, tohumları elips şeklinde bir ağaç...

Şifalı bir ot olarak biliniyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Diş eti iltihabına, yaralara, astıma, öksürüğe deva oluyor.

Müshil, mide, balgam söktürücü, hemostatik ve tonik. Hatta daha antifungal ve antibakteriyel özellikler sergiler. Tohumları yeniliyor.

Genel olarak atıştırmalık olarak tüketiliyor. Fıstık ya da badem tadında. Tohumundan yağ elde ediliyor. Salatada kullanılıyor, salamura yapılabiliyor. Ve işte yararları:


Göz sağlığı için destekleyici.
Bakteri ve virüs gibi oluşumlarının önüne geçiyor.
Kalp çarpıntılarını sakinleştiriyor.
Yüksek ateş sorunlarını gideriyor.
Öksürüğe iyi geliyor.
Ağız ve diş sağlığını koruyor.
Sindirim sistemini düzene sokuyor.
Mideyi rahatlatıyor.
Yaraların kolayca iyileşmesine katkı sağlar.
Ağrı kesici özelliği var.
Diyabet hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Not: Bu otu kullanan şeker hastalarının doktorlarına danışmaları gerekiyor...


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