İşte kansızlığı önleyen şifalı besin

Beslenme ve Diyet Şeyda Sıla Bilgili öyle bir meyve önerdi ki; kansızlığa çare oluyor. İşte o meyve...

Günde 3 hurma yenirse nelere iyi gelir? İşte hurma ve faydaları...

KRAMPLAR

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları gelişebilir. Hurma içeriğinde ciddi oranda magnezyum bulunuyor. Bu nedenle kaslar gelişiyor. Günde 3 hurma tüketmek yeterli oluyor.

KALP SAĞLIĞI



Kalp dostu besinlerin başında geliyor. İçeriğinde çok zengin potasyum minerali bulunuyor. Tansiyonu dengede tutuyor. Kolesterol bulunmadığı için kalbi zararlı bakterilerden koruyarak damar tıkanıklığının önüne geçiyor.

STRES VE GERGİNLİĞİ AZALTIYOR MU?



Hurmada sinirleri güçlendiren B6 vitamini de bulunuyor. Bu sayede strese karşı savunma geliştiriyor. B1 vitamini ile de sinir sistemi güçleniyor.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR MU?

Antioksidandan dolayı zengin bir meyve. Cildin daha ışıltılı görünmesini sağlıyor. Zira içeriğinde İçeriğindeki B vitamini barındırıyor.

KİLO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre bulunarak sindirimi düzene sokuyor. 1 tanet hurma 20 kalori içeriyor. Zayıflamak isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. lıktan kurtarıyor.

BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIYOR

Hurma, bağışıklık sistemini de destekleyerek kabızlığı önlüyor. Vücutta biriken toksik maddeleri ortadan kaldırıyor.

KANSIZLIĞI ÖNLÜYOR

İçeriğindeki yüksek demir içeriğiyle, düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisine savaş açıyor. İçerdiği B2 ve B3 vitaminleriyle de kırmızı kan hücrelerinin oranını yükseltiyor.