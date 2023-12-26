Yararları akla zarar çiçek

Kaynak: Haber Merkezi
Yararları akla zarar çiçek
Bir çiçek var ki yararları ile hem eczacılık ve tıp alanında kullanılıyor hem de şifa dağıtıyor. İşte o çiçek...

Çan çiçeği, eczacılık ve tıp alanında kullanılan bir bitki. İçeriğinde yüksek oranda uyuşturucu etkisi yaratan bileşenler var. O etkisiyle spazmları yok ediyor, astım ve solunum yolları hastalıklarında şifa dağıtıyor. Ayrıca nefes darlığı, bronşit hastalıklarından muzdarip olanlara destek oluyor.

Çan çiçeğinin yaprakları ve tohumları ilaç olarak kullanılabiliyor. Ağrıları dindiriyor. Yağından krem yapılabiliyor. Ancak Çan çiçeğinin kesinlikle evde bilinçsiz bir şekilde uygulamak doğru değil. Zira aynı zamanda güçlü bir zehir...

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