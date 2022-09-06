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Saçın beyazlamasına neden olan ürünler hangileri?

Sağlıksız besinler ya da sağlıklı olduğu halde fazla tüketilen gıdalar saçların beyazlamasına neden oluyor. O ürünler hangileri? İşte yanıtı?

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:32
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Saçın beyazlamasına neden olan ürünler

Saçın beyazlamasına neden olan ürünler hangileri?
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Aşağıdaki 3 besin saçların beyazlamasına yol açıyor.

Hayvansal protein
Kaslarımızı korumak, hayati maddeleri taşımak ve ayrıca sağlıklı saçlar için proteine ​​​​ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saçı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi yükseltir. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye yol açar. Bu, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için mineral rezervlerini kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka yerlerde örneğin melanin üretiminde eksiktir.

Şeker
İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre , tatlı toksin , sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimini engelliyor.

Alkol
Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu da besinlerden mineral ve vitamin emilimini etkiler. Hasarlı bir karaciğer de besinleri daha az emebilir. Bu durumda beyaz saç sonuç olarak ortaya çıkar.


Sağlıklı saçlar için temel besinler şunlardır:

Selenyum
Bakır
Omega-3
Kalsiyum
Çinko
B vitaminleri

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