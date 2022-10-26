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  • Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Mahir Ünal’a sert tepki: Sözlerinin fikir babaları bizi görünce içeriye kaçtı

Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Mahir Ünal’a sert tepki: Sözlerinin fikir babaları bizi görünce içeriye kaçtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir" diyen AKP’li Mahir Ünal'a tepki gösterdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 00:27
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Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Mahir Ünal’a sert tepki: Sözlerinin fikir babaları bizi görünce içeriye kaçtı

Kılıçdaroğlu’ndan AKP’li Mahir Ünal’a sert tepki: Sözlerinin fikir babaları bizi görünce içeriye kaçtı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

“SÖZLERİNİN FİKİR BABALARI, BİZİ KARŞILARINDA GÖRÜNCE İÇERİYE KAÇTI”

Yaptığı bir konuşmada, “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, düşünmemizi yok etmiştir” diyen Mahir Ünal'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

“Biz bilmez miyiz Asrika'yı, Sadat'ı… Ama Mahir Ünal'a söyleyin; bu sözlerinin fikir babaları, bizi karşılarında görünce içeriye kaçtı”

GRUP TOPLANTISINDA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada da AKP’li Ünal’a tepki göstermişti.

CHP lideri, şunları söylemişti:

“Bugün Bahçeli buna (Mahir Ünal) sözde çok kızmış. Ne olacak, gidecek yine koşa koşa kucaklayacak. Bu anlayış SADAT kafasının anlayışıdır. ‘Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıracağız. Asrika diye yeni bir devlet kuracağız. Başkenti İstanbul olacak. Dili de Arapça olacak.’ İşte aynı kafa…

İtiraz mı ettiler? Etmediler. ‘Aman benim milliyetçi tabanım öbür tarafa kaymasın’ diye arada bir işaret fişeği atayım sonra nasıl olsa arka kapıda kucaklaşacağız. Senin diline hakaret eden, senin dilini küçümseyen bir adamla ne işin var senin arkadaş?”

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