Sadettin Saran havalara uçurdu

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran ünlü iş insanı Sadettin Saran’dan görenleri şaşırtan hareket geldi.

YARDIMCISINA HELİKOPTER KULLANMAYI ÖĞRETTİ

Evindeki yardımcısı ile özel helikopterine binen Sadettin Saran yardımcısına "Bunu öğren memleketine gider gelirsin, havan olur indiğinde" diyerek helikopter kullanmayı öğretti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anları sosyal medyadan paylaşan Sadettin Saran’a kullanıcılar yorum ve beğeni yağdırdı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Fanatik Fenerbahçeliliği ile de bilinen Sadettin Saran Haziran ayında yapılan başkanlık seçimi için aylar öncesinden adaylığını açıklamış ve uzun süre tek aday konumunda yer almıştı.

Ancak Ali Koç’un kararından dönüp Aziz Yıldırım karşısında aday olmasıyla Saran’da başkan adaylığından çekilmiş ve bir süre ortalıkta gözükmemişti.

GEÇTİĞİMİZ AY ANNESİNİ KAYBETTİ

Saran aynı ay içerisinde annesi Geraldine Saran’ı kaybetmiş ve sosyal medyadan bir süreliğine uzaklaşmıştı.