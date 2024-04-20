Sadettin Saran'a sürpriz isimden destek. Ali Koç'la ne konuştuğunu anlattı şampiyonluk sözü verdi

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Sadettin Saran'a sürpriz isimden destek. Ali Koç'la ne konuştuğunu anlattı şampiyonluk sözü verdi
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, kongre üyeleriyle buluştu. Saran'a sürpriz bir isimden destek geldi.

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Saran, yaptığı açıklamada göreve gelmesi halinde Fenerbahçe'yi hemen şampiyon yapacağını ileri sürdü.

Toplantıda Vefa Küçük de yer aldı. Küçük'ün Saran'ı desteklediği belirtildi.

Ali Koç'a "Maddi manevi çok büyük emek verdiniz. Devam edeceksen biz arkandayız ancak devam etmeyecekseniz talibiz" dediğini aktaran Saran, "Çok iyi yapacağına ben de inanıyorum" cevabını aldığını belirtti.


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