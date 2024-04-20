Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim kararı. Resmen açıklandı

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Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim kararı. Resmen açıklandı
Lamia'ya konuk olacak Panathinaikos için Acun Ilıcalı'dan müjde geldi.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyonu belirleyecek olan play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos yarın (Pazar) deplasmanda Lamia ile karşı karşıya gelecek.

Lamia Municipal Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak kritik karşılaşma öncesi Acun Ilıcalı’dan flaş bir hamle geldi.

Yunanistan Süper Ligi’nin yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı yakın dostu Fatih Terim’in maçını şifresiz yayınlamaya karar verdi.

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TV8,5’tan canlı yayınlanacak mücadele için başta Galatasaraylılar olmak üzere pek çok futbolseverin karşılaşmayı ekran başında izlemesi bekleniyor.

68 puanla 2. Sırada yer alan Panathinaikos lider AEK’in 1 puan gerisinde bulunuyor.

Play-off turunun bir sonraki maçında ise Fatih Terim’in öğrencileri Çarşamba günü AEK’e konuk olacak.

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