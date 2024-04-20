Sadettin Saran Mourinho ile anlaştı

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Sadettin Saran Mourinho ile anlaştı
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran seçilmesi halinde çalışacağı hocayı belirledi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Olympiakos’a elenmesi sonrası caimiada gündem yeniden yaklaşan seçimler oldu.

Mayıs ayında yapılacak seçimler için Ali Koç’un kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ve Aziz Yıldırım’ın karşı aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışmaları devam ederken Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koydu.

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Fenerbahçe üyeleri ile dün bir toplantı yapan Sadettin Saran görüşmenin ardından “Göreve gelirsek ne sabır ne de süre istiyoruz. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz" dedi.

Seçilmesi halinde bir dizi radikal karar alması beklenen Sadettin Saran en büyük değişikliği ise teknik heyette yapacak.

Olympiakos maçında yaptığı tercihler ile yeniden hedef tahtası olan İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmeyen Sadettin Saran hoca adayını belirledi.

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Geçtiğimiz günlerde THY’nin reklam çekimi için İstanbul’a gelen Mourinho ile bir görüşme yapan Sadettin Saran takımın başına Portekizli hocayı getirecek..

Son olarak Roma’yı çalıştıran ancak art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle sezon ortasında takımdan gönderilen Mourinho dünyanın en iyi hocaları arasında gösteriliyor.

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