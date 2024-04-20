Erman Toroğlu Fenerbahçe'deki sahtekar futbolcuyu açıkladı

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Erman Toroğlu Fenerbahçe'deki sahtekar futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'nin Olympiakos sözleri sonrası Erman Toroğlu'nun Fenerbahçeli açıklması olay oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta normal süre 1-0 Fenerbahçe’nin lehine bitsede genel skorun 3-3 olması sebebiyle önce uzatmalara daha sonra penaltılara gidildi.

Penaltılarda Yunan rakibine 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler böylece turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe’nin elenmesi sonrası SKY Spor Youtube kanalına konuşan Erman Toroğlu’nun Cengiz Ünder hakkındaki sözleri olay oldu.

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Cengiz Ünder’in aldığı parayı hak etmediğini söyleyen Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, “Bundan sonra da ondan bir halt olmaz. Cengiz profesyonel bir futbolcu değil. Cengiz aldığı parayı inkar ediyor. Cengiz futbol sahtekarlığı yapıyor. Milli takıma alınırsa ben isyan ederim. A Milli Takım’a hazır futbolcu lazım. Cengiz ilk transfer edildiğinde de zaten hazır bir futbolcu değildi. Bu kadar para verilip oynamayan bir oyuncuya nasıl aldılar emin değilim. Cengiz’in içi geçmiş. Kendine bakmıyor. Ya gece hayatı ya başka bir şeyi var aldığı parayı da mundar etti yazık etti ayıp etti” dedi.

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PERFORMANSI

Sezon başında 15 milyon karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Cengiz Ünder burada çıktığı 29 maçta 9 gol 3 asist kaydetti.

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