Ali Koç sessiz kalmadı hamlesini yaptı

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Ali Koç sessiz kalmadı hamlesini yaptı
Olympiakos maçında yaşananlar sonrası Ali Koç kararını verdi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos’u konuk etti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler normal süreyi İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 önde bitirdi.

Genel skorun 3-3 olması nedeniyle uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Temsilcimizde Tadic, Cengiz ve Bonucci penaltıları kaçırınca Yunan ekibi Fenerbahçe’yi 4-3 geçti.

Sarı-lacivertlilerin elenmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör İsmail Kartal’ın maç içindeki değişiklikleri eleştirilerin odağı haline geldi.

Özellikle Fred’in oyundan çıkarken İsmail Kartal’a gösterdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu.

İkili arasındaki gerginlik bununla da sınırlı kalmazken Fred’in maç sonunda İsmail Kartal ile tartıştığı ve küfürleşmelerin olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaşanan bu sıkıntılar sonrası Ali Koç ve yönetimi harekete geçti.

Pazartesi Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe’de yönetim takımın bozulan moralini düzeltmek için bir takım hamleler yapacak.

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