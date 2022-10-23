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Erdoğan kapıları kapatmıştı. CHP'den 'yasallık' çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na bağlanacak olmasına tepki göstererek, “Biz, belediyelerimizde cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Su, elektrik ve diğer masraflarını belediyelerimiz karşılıyor. Eleman desteğini de veriyor. Bizim belediyeler açısından cemevleri, yasal ibadethanedir. İnşallah iktidara geldiğimizde de cemevlerinin yasal ibadethane olmasını sağlayacağız” dedi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:10
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CHP’li Ağbaba: İktidara geldiğimizde cemevlerinin yasal ibadethane olmasını sağlayacağız

Erdoğan kapıları kapatmıştı. CHP'den 'yasallık' çıkışı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergâhı ve Cemevi’nde düzenlenen cemevleri açılış ve temel atma töreninde, Alevi vatandaşların taleplerinin çözümü için yapılacak düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulacağını duyuran Erdoğan, Alevi inanç önderlerine de talep etmeleri halinde bu başkanlık tarafından kadro verileceğini açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada, cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacak olmasına tepki gösterdi.

“ALEVİLER ‘İBADETHANEMİZ CEMEVİ’ DİYORSA CEMEVİ İBADETHANEDİR”

Veli Ağbaba, “Eskiden korktukları için ‘kültürevleri’ yazıyorlardı, şimdi yavaş yavaş ‘cemevleri’ yazılmaya başlandı. Ama devletin kademesinde cemevleri ziyareti yaparak 20 yıl sonra bir mesaj vermeye çalışan Cumhurbaşkanı’ndan da aslında beklenen oldu. Cemevlerinin, ibadethane sayılmayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanacağı açıklandı. Kim ‘Benim ibadethanem burası’ diyorsa ona saygı duymak lazım. Aleviler de ‘İbadethanemiz cemevi’ diyorsa cemevi ibadethanedir. Bizim için bu, tartışma konusu değildir” dedi.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE CEMEVLERİNİN YASAL İBADETHANE OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Ağbaba, “Biz, belediyelerimizde cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Su, elektrik ve diğer masraflarını belediyelerimiz karşılıyor. Elaman desteğini de veriyor. Bizim belediyeler açısından cemevleri, yasal ibadethanedir. İnşallah iktidara geldiğimizde de cemevlerinin yasal ibadethane olmasını sağlayacağız” dedi.

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Sazan gibi atlamak neye denir
23.10.2022 14:21
Cemevlerine bağlı vatandaşlarımız zaten AKP'ye oy vermez ama CHPnin ve millet ittifakının AKP'den koparılacak oylara halen ihtiyacı var. Lütfen Tayyip Erdoğan'ın gündeminden ayrı bir gündem belirleyin  
 
Sazan gibi atlamak neye denir
23.10.2022 14:18
Sayın CHP vekilleri, maalesef, Tayyip Erdoğan'ın attığı her yeme balıklama atlıyorsunuz. Zaman cemevi ve elektrik faturasını gündemde tutma zamanı değil. İktidar olun sonra ne yaparsınız bunları.  
 
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