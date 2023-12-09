Saffet Sancaklı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Partiden çağrıda bulunmuşlardı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti. Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Saffet Sancaklı MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Partiden çağrıda bulunmuşlardı

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Sancaklı'nın yerel seçimlerle ilgili açıklamasına tepki gösteren Devlet Bahçeli "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" açıklamasını yapmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Sancaklı’nın MHP’den istifasının istendiğini duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sancaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım"

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BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Saffet Sancaklı yerel seçimlerle ilgili olarak "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." açıklamasını yapmıştı.

Sancaklı'nın sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir." şeklinde konuşmuştu.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ

Bahçeli’nin Sancaklı’ya tepkisinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Sancaklı’nın istifasının istendiğini açıklamıştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullanmıştı.

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