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Ambulansın yolunu kapatmıştı. Bakan Koca'dan açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 22:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulansla tartışan sürücü haberiyle ilgili açıklama yaptı

Ambulansın yolunu kapatmıştı. Bakan Koca'dan açıklama geldi
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?” ifadelerine yer verdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş’ta 89 yaşındaki bir hastanın solunum rahatsızlığı yaşadığı ihbarını alan sağlık ekipleri hızlı bir şekilde adrese gitti. Ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastayı ambulansa bindirerek yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü hastayı bir an önce hastaneye yetiştirmek için ters yöne girdi. O esnada karşıdan gelen bir kadın sürücü, ambulansın ters yönden gitme hakkı olmadığını söyleyerek, ambulansın içindeki ekiple tartıştı. (İHA)

 

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