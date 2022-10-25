Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak eski Başbakan Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkındaki son bilgileri paylaştı.

Koca, yaptığı paylaşımda Yıldırım’ın vücudunda bulunan kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurarak kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”