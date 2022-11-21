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Sağlık Bakanı Koca'dan Karkamış açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırı sonrası iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 19 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:45
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Sağlık Bakanı Koca'dan Karkamış açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Karkamış açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıya ilişkin, “Biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır” açıklamasını yaptı.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Karkamış’a yönelik roketli saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları kaydetti:

“Gaziantep Karkamış’a hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

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