Bebek katili PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden çocuk CHP'li vekilin yeğeni çıktı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atılmıştı. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etmiş, saldırıda biri öğretmen biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.



