Son dakika... Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı

Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na düzenlenen roketli saldırının ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine de 4 roket atıldığı açıklandı.

Sınırın Suriye tarafından atılan roketler Karkamış'taki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatılırken, Anadolu Ajansı roketleri Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK mensuplarınca atıldığını bildirdi.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 2 asker ve 6 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.