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Son dakika haberi: Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı: Bir lise, iki ev ile bir TIR’a isabet etti, 3 vatandaş hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden çok sayıda roket atıldı, ölü ve yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:00
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Flaş... Flaş... Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı: Bir lise, iki ev ile bir TIR’a isabet etti

Son dakika haberi: Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı: Bir lise, iki ev ile bir TIR’a isabet etti, 3 vatandaş hayatını kaybetti
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AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, ölü ve yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırının ardından alev alan tır, bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Öncüpınar kapısına hemen Öncüpınar kapısının aynındaki Özel Hareat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri özel harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep'e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı. BUgün öğle üzeri yine sınır ötesinden havan atıldı. 3 havan atışı gerçekleşti. ARdından yerleşim yerlerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı.

Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri de çocuk, biri öğretmen, yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız sözkonusu. Allah rahmet eylesin.

Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik saldırılara karşı cevabı en güçlü şekilde verilecektir, gerekli tüm adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içinde ve dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Okulun bahçesine atış geldi.

Bir çocukla bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu.

Hayatını kaybeden öğretmenin adının Ayşenur Alkan olduğu açıklandı.



TERÖR ÖRGÜTÜ DÜN DE ROKETLİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ
Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket ise boş alana isabet etmişti.


 



 

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Yalçın Türk
21.11.2022 12:39
acaba kim attı? pkk mı?.. ışıd mı?.. öso mu?.. esad mı?.. yoksa yeni bir terör örgütü mü?  
 
TÜRK
21.11.2022 12:38
bu arapları ülkemize aldıkmı aldık hemde fazlasıyla sonumuz filistine benzeyecek çok korkuyorum bunlardan fayda yok çok seven terketsin TÜRKİYE yi gitsin arapların yanına yazıklar olsun ermeni bunlar  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
21.11.2022 12:37
ABD'nin bilinen 5.000 (beş bin), bilinmeyen kim bilir daha ne kadar, TIR dolusu mühimmat ve ağır silahları kullanılmaya başlandı pardon ABD bizim dost! ve müttefik ülkeydi.  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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