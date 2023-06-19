Sağlık Bakanı Koca'dan rapor duyurusu. "Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı"

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan rapor duyurusu. "Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı"

(AA) Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." açıklaması yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından, sağlık raporlarının geçerlilik süresine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, son olarak geçerlilik süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." bilgisini paylaştı.

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