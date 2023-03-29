Kulisleri sallayan Fahrettin Koca iddiası: Gizli buluşma gerçekleştirildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bakanların deprem bölgelerinden aday yapılacağına ilişkin haberlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isminin bulunmadığını belirtti.

Pehlivan, AKP'den bir kaynağa dayandırdığı yazısında, “Aslına bakılırsa, Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce sayın cumhurbaşkanı ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Ben heyecanlı bir şekilde dinliyordum. Sahi, ne konuşmuşlardı o görüşmede? Yanıt çok çarpıcıydı: ‘Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi. Ve affını istedi. Şaşırmıştım. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bu talebe? Şöyle dedi AKP’deki kaynağım: ‘Bakın, orasını tam bilmiyorum. Duyduklarım var ama sizi yanıltmak istemem.’

MEHMET NURİ ERSOY DA SİYASETTEN ÇEKİLMEK İSTİYOR

Ben tam konuşma bitti, derken ‘Dahası da var’ diye de ekliyordu: ‘Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak’”