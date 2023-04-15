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Alerji doktoru öyle bir öneri yaptı ki Fahrettin Koca gibi konuştu. Koca, “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var yakalanmamak” demişti

Doç. Dr. Şadan Soyyiğit, “Polen alerjisinde tedavinin en önemli basamağı polen alerjisinden korunmaktır” ifadelerini kullandı. Şadan Soyyiğit’in bu sözleri akıllara Bakan Koca’nın, “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var: Yakalanmamak” ifadelerini getirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:37
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Alerji doktoru öyle bir öneri yaptı ki Fahrettin Koca gibi konuştu

Alerji doktoru öyle bir öneri yaptı ki Fahrettin Koca gibi konuştu. Koca, “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var yakalanmamak” demişti
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İHA’nın haberine göre; Bahar aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıklarının artması, alerjik bünyesi olanlar için sorunları da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, polenlerin (çiçek tozlarının) uygun mevsim koşullarında bitkiler tarafından çevreye yayıldığına işaret ederek, polenlerin solunum yolu ile alınması durumunda burun akıntısı, hapşırık ve burunda kaşıntı gibi alerjik belirtilerin görülebileceğini söyledi.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Şadan Soyyiğit, hastaların polen alerjisinden korunma yöntemlerini ve hastalara polen alerjisi tanısının nasıl konulduğunu anlattı.

“POLEN ALERJİSİNDE TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ BASAMAĞI POLEN ALERJİSİNDEN KORUNMAKTIR”

Doç. Dr. Soyyiğit, tedavinin en önemli basamağının polen alerjisinden korunma olduğunu ifade ederek, “Ortamda çok yoğun olduğu için ve ortamlarda da rüzgarla hızla yayılabildiği için özellikle sabah ve öğlene doğru ortamda çok fazla oluyorlar. O nedenle açık havaya çıkmayı kısıtlamak gerekiyor. Çıkılacaksa eğer şapka, gözlük ve maske takılabilir. İçerideyseniz sabah ve öğlen saatlerinde camları açmamanız gerekir. Otomobildeyseniz camlarınızın kapalı olması lazım. Polenlerle karşılaşma oranını azaltmamız gerekiyor. Onun dışında dışarıdan geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirmeniz lazım, hatta ayakkabı ile içeri girmeyin diye öneriyoruz. Yine hastalarımızın çamaşırlarını dışarıda kurutmamaları gerekiyor. Polenle karşılaşma durumlarını minimuma indirmeniz gerekiyor” dedi.

"20 DAKİKADA TANI KONULABİLİYOR"

Deriden ve ön koldan uygulanabilen alerjik testler sayesinde 20 dakikada tanı konulabildiğini ifade eden Soyyiğit, “Hastaya alerjenleri damlatarak, orada bir reaksiyon olup olmadığına bakabiliyoruz. Çok pratik bir yöntemle tanı koyabiliyoruz. Hastalarımızın testleri negatif gelirse kanda da bakabiliyoruz. Tanıyı doğruladığımıza hastaya öncelikle tedavi olarak korunma yöntemleri uyguluyoruz. Polenlerden kaçınma yöntemlerini anlatıyoruz ama hastalarımızda çoğunlukla yeterli olmuyor. Bu nedenle biz de medikal tedavi öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Korona virüs salgın yönetimi sıklıkla eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk korona virüs vakalarının açıklandığı Mart 2020’de “Virüse karşı elimizde büyük bir koz var: Yakalanmamak” sözlerini kullanmıştı.
 

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