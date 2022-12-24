Mert Hakan Yandaş'tan olay açıklamalar. ''Sahada bana saldırdılar alışmışlar rahatlığa''

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçından sonra olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, şöyle konuştu:

"İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi oynamaya çalıştık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa.

Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Tepki çekmeyelim, efendi gibi duralım diyoruz, adam beni korumakla görevli ama golden sonra bana hareket yapıyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir sakin olun. Yapmayın. Herkes işini yapsın."