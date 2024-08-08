Şahan Gökbakar Roblox'un kapatılmasıyla dalga geçti. Twitter'ı da mı kapatsak?

Gökbakar, keyfi olarak sosyal medya uygulamalarının kapatılmasına dikkat çekerek, “Telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapasam?” ifadelerini kullandı.

Erişim engeli getirilen platformlara bir yeni daha ekledi.

Roblox’un kapatılması gündemdeki yerini koruyor.

Oyuncu ve Komedyen Şahan Gökbakar, Roblox’un kapatılması tiye aldı.

Gökbakar’ın yanına gelen biri “Başkanım telefon geldi. Roblox’u kapatsın diyor” ifadelerini kullandı. Gökbakar da bu sözlere Robolox’u biz kapatmadık mı ya? Açık mı Robolox?… Bastım kapattım. Bak bakayım kapalı mı? Kapalı. Neden çünkü ben kapattım…” dedi.

"TWITTER'I DA MI KAPATSAM?"

Gökbakar, “Acaba telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapatsam. Helal olsun bak ben demeden kapattılar desin. Belki terfi merfi…” dedi.

X hesabından paylaşım yapan Oyuncu Şahan Gökbakar, oyun platformu Roblox’un kapatılmasıyla dalga geçti. Keyfi olarak sosyal medya uygulamalarının kapatılmasıyla dalga geçen Gökbakar, “Telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapasam?” ifadelerini kullandı.