Şahan Gökbakar Roblox'un kapatılmasıyla dalga geçti. Twitter'ı da mı kapatsak?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar Roblox'un kapatılmasıyla dalga geçti. Twitter'ı da mı kapatsak?

Oyuncu ve Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram'dan sonra oyun platformu Roblox’un da kapatılmasını tiye alarak eleştirdi.

Gökbakar, keyfi olarak sosyal medya uygulamalarının kapatılmasına dikkat çekerek, “Telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapasam?” ifadelerini kullandı.

Erişim engeli getirilen platformlara bir yeni daha ekledi.

Roblox’un kapatılması gündemdeki yerini koruyor.

Oyuncu ve Komedyen Şahan Gökbakar, Roblox’un kapatılması tiye aldı.

Gökbakar’ın yanına gelen biri “Başkanım telefon geldi. Roblox’u kapatsın diyor” ifadelerini kullandı. Gökbakar da bu sözlere Robolox’u biz kapatmadık mı ya? Açık mı Robolox?… Bastım kapattım. Bak bakayım kapalı mı? Kapalı. Neden çünkü ben kapattım…” dedi.

"TWITTER'I DA MI KAPATSAM?"

Gökbakar, “Acaba telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapatsam. Helal olsun bak ben demeden kapattılar desin. Belki terfi merfi…” dedi.

X hesabından paylaşım yapan Oyuncu Şahan Gökbakar, oyun platformu Roblox’un kapatılmasıyla dalga geçti. Keyfi olarak sosyal medya uygulamalarının kapatılmasıyla dalga geçen Gökbakar, “Telefon gelmeden, sürpriz olarak şu Twitter’ı da mı kapasam?” ifadelerini kullandı.

ekran-alintisi-003.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'da özel bilgiler ifşa edildi. Savcılık soruşturma başlattı
Bir yasak da sokak röportajlarına geliyor. RTÜK Başkanı duyurdu
Son Haberler
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti Video
AVM'de yarım kalan yemekleri yediğini iddia etti
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın! Yerel Haberler
Edirne'de tren istasyonu şantiyesinde çıkan yangın!
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı Gündem
Manisa semalarında SpaceX'in Starlink uyduları heyecan yarattı
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Borsa'da 2 hisseye el konuldu. Yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor Dünya
Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi Video
Sürüş uzmanı araçla zor yerlerden çıkmanın püf noktalarını verdi
Eda Erdem itiraf etti Spor
Eda Erdem itiraf etti