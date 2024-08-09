TSK'da 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TSK'da 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Genelkurmay bünyesindeki yüksek rütbeli atamaları içeren kararnameler, Resmi Gazete'de ilan edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki üst düzey askeri personelin yeni görevlendirilmeleri, Resmi Gazete'de ilan edildi. Yayımlanan kararnamelerle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde toplamda 187 general ve amiralin atamaları gerçekleştirildi.

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Bu atamalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri'nde görev alan 32 amiral ve Hava Kuvvetleri'nde görev yapan 38 generalin görev yerleri ile pozisyonları yeniden düzenlendi. Atamaların detayları ve personelin yeni görev yerleri Resmi Gazete'nin son sayısında yer aldı.

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