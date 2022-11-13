Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, dün saat 18.57’de Türkiye genelinde ve KKTC’de gerçekleştirilen “Deprem Anı Ülke Tatbikatı” sırasında Edis’in Martılar şarkısının çalınmasıyla ilgili mizahi bir video paylaştı.

Acil durum anonsunun duyulduğu videoda, Gökbakar, “Aha afet mesajı” diyerek çök-kapan-tutun pozisyonuna geçti. Videoda Edis’in Martılar parçasının sesi duyulurken, Gökbakar da çök-kapan-tutun pozisyonunda dans etti.

Ünlü komedyen, dünkü tatbikatı tiye aldığı videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Gökbakar’ın videosu binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

NE OLMUŞTU?

AFAD, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle dün saat 18.57’de ülke genelinde “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Yurt genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57’de yurttaşların cep telefonlarına gönderilen “Hayati Uyarı Bildirimi” ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

Canlı yayında tatbikat sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis’in Martılar şarkısının çalınması ise sosyal medyada gündem oldu.