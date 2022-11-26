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Şahan Gökbakar paylaşımıyla 22 yıl öncesine götürdü. Valiliğin İstiklal Caddesi önlemlerine tepkiler çığ gibi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yeni önlemler alındı. Alınan önlemlerin İstiklal Caddesi'nin dokusunu tamamen bozacağını söyleyenler tepkilerini gösterirken, oyuncu Şahan Gökbakar da benzer bir yorumda bulundu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 00:41
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İstiklal Caddesiyle ilgili açıklanan önlemlere Şahan Gökbakar da tepki gösterdi

Şahan Gökbakar paylaşımıyla 22 yıl öncesine götürdü. Valiliğin İstiklal Caddesi önlemlerine tepkiler çığ gibi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı. İstiklal Caddesi için ortak talebin tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması vurgulandı.

İŞTE YENİ ÖNLEMLER

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

Stant kurulmasına,

Sergi açılmasına,

Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

Hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir"

ŞAHAN GÖKBAKAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Valiliğin açıkladığı bu 'Genel Emir'lerin İstiklal Caddesi'ndeki hayatı tamamen bitireceği yönünde çok sayıda eleştiri yapılırken, benzer bir eleştiri de Şahan Gökbakar'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini 22 yıl öncesine götüren Gökbakar tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın. Müzik vardı. Muhabbet vardı. Gençlik vardı. Hayat vardı... Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca Suriyeli, Afgan var. Tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var...Ah o güzel günler..."

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