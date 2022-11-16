Şahan Gökbakar'dan eğlenceli paylaşım: Ana babalar için sıradan bir gün

Toplumsal konulardaki söylemleriyle sık sık gündeme gelen oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından eşi Selin Gökbakar ile fotoğrafını paylaştı.

Eşiyle çekildiği selfie'yi paylaşan Gökbakar, “Ana babalar için sıradan bir gün.. Efe annesine Ela bana taç yapmış...” notunu ekledi.

Ünlü komedyenin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı