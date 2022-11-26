Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 161 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik'ten düzensiz göçmen operasyonu. Bir haftada Ege ve Akdeniz'de yapılan seyirlerde 161 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 18–24 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 9 olayda toplam 161 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır"