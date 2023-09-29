Şahinler Çetesi de çökertildi. Kaplan, Terkinler ve İnegöllüler çeteleri derken.. Helal olsun Böyle Bakana

Korkma Sayın Bakan arkanda milyonlarca dürüst vatandaş gibi dağ gibi Yeniçağ da var... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildiğini duyurdu.