Şahinler Çetesi de çökertildi. Kaplan, Terkinler ve İnegöllüler çeteleri derken.. Helal olsun Böyle Bakana

Editör: Özge Ceren Çimen
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
41 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonda:
16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek
2 av tüfeği,
3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi
Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum
Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. HİÇBİRİNİZ YÜCE TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSINIZ
ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ