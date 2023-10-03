Suç örgütlerine darbe üstüne darbe. Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Organize suç örgütlerine yönelik 64 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Kahramanlar’ operasyonunda 928 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silaha el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceği mesajını verdi.

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe. Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Genel Müdürlükleri koordinasyonunda 64 ilde gerçekleşen ‘Kahramanlar’ operasyonunda çok sayıda silaha el konurken 928 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya, İstanbul’da 237, Adana’da 73, İzmir’de 65 ve Ankara’da 29 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum"

ekran-goruntusu-2023-10-03-122218.png

ekran-goruntusu-2023-10-03-122205.png

İlgili Haberler
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Şahinler çetesi hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Ali Yerlikaya suç örgütlerine nefes aldırmıyordu. İçişleri Bakanlığı’na canlı bomba saldırısı
Şahinler Çetesi de çökertildi. Kaplan, Terkinler ve İnegöllüler çeteleri derken.. Helal olsun Böyle Bakana
Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan Adliyeye getirildi Gündem
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan Adliyeye getirildi
Merit Otelleri kurumlar vergisinde birinci oldu Ekonomi
Merit Otelleri kurumlar vergisinde birinci oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte meslek meslek maaşlar Memur ve Emekli
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu! İşte meslek meslek maaşlar
Ukrayna ve Polonya arasında tahıl anlaşması Dünya
Ukrayna ve Polonya arasında tahıl anlaşması
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane Yazarlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Eylül'de Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı. İşte zirvedeki araç OTOMOTİV
Eylül'de Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı. İşte zirvedeki araç
Park halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Park halindeki otomobil alev alev yandı