Suç örgütlerine darbe üstüne darbe. Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Genel Müdürlükleri koordinasyonunda 64 ilde gerçekleşen ‘Kahramanlar’ operasyonunda çok sayıda silaha el konurken 928 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurguladı. Bakan Yerlikaya, İstanbul’da 237, Adana’da 73, İzmir’de 65 ve Ankara’da 29 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum"