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‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde sahte doktor skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. ‘Sahte doktor’, inandırıcı olmak için doğum gününde Çapa’dan gelmiş gibi adına çelenk yaptırmış.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:00
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‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış

‘Sahte doktor’ inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
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Tekirdağ’daki sahte doktor olayına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz, sahte doktor olarak çalıştığı hastanede kendini inandırıcı kılmak için her yolu denemiş. Türkiye gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin yönetimi sessizliğini korurken, sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. 20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu. Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Maskesi sosyal medyadan düştü

Poliklinik odasında bazı doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanlarıyla yaş pasta kesip 21’inci yaş gününü kutlayan, astsubay sevgilisine; İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde iddiaya göre hemşire ve personel olan S.U. ve F.G. isimli iki kişiden S.U.’yu beyin cerrahı, F.G.’yi ise göğüs cerrahı olarak tanıtan sahte doktorun yalanları bununla da bitmedi. 5 Eylül’de Beyaz Konak’ta yapacakları nişanı da sözde Ankara’daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz’ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

Hastanedeki yalanı 12 Kasım’da ortaya çıktı

Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

Anne gözyaşlarıyla anlattı

İddiaya göre Ayşe Özkiraz’ın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini önceki akşam bir özel televizyon kanalında gözyaşlarıyla anlatan annesi Semra Arslan, “’Ben büyüyünce doktor olacağım’ derdi. ‘Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım’ derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı. Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapa’da yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde ‘doktor arkadaşımızın annesi’ diye bana ilgi gösteriliyordu. Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum” dedi.

Ticari taksi ile gidip geldiği ortaya çıktı

Kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtan Ayşe Özkiraz’ın ticari taksi ile defalarca Cerrahpaşa’ya gidip geldiği, Çerkezköy’deki bazı taksicilere borç taktığı öğrenilirken, Ayşe’nin bir taksicinin eşini de annesine kendisi gibi doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayının ayrıntılarının Ayşe’nin telefon ve banka kayıtlarının incelenmesinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. (İHA)

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