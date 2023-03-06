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Sahte iPhone 14'ler piyasaya sürüldü

Çinliler sahte iPhone 14 Pro Max cihazları, e-ticaret siteleri üzerinden satışa sundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:58
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Sahte iPhone 14'ler Çin'de satışa başladı

Sahte iPhone 14'ler piyasaya sürüldü
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Apple, 2022 yılının eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Çin'de, iPhone 14 Pro Max modeline çok benzeyen yeni ve sahte bir telefonu satışa sundu.

Çinliler, iPhone 14 Pro Max ile tamamen aynı görünen ancak maliyeti 10 kat daha ucuz olan modeli "i14 Pro Max" olarak adlandırdı.

SAHTE İPHONE 14’ÜN ÖZELLİKLERİ DE BELLİ OLDU

AliExpress’te satışa sunulan ve iki farklı sürüme sahip olan i14 Pro Max, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FullHD AMOLED ekrana sahip olarak tanımlandı.

Gücünü 2015 yılında tanıtılan MediaTek MT6753 yonga setinden alan telefon, 16MP ve 8MP olmak üzere çift arka kameraya sahip. Arka kısımdaki üçüncü kamera sensörü ile kullanılamıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 2800 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

i14 Pro Max'in daha ucuz sürümü ise arka ve ön tarafta 2MP sensörlere ek olarak, MediaTek MT6889 yonga seti, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile satışa çıkıyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK

i14 Pro Max’in 6GB RAM +128GB depolama sürümü 126 dolar, 2GB RAM + 16GB depolama sürümü ise 89,69 dolar fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

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