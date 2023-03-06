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Asya pazarında en çok satın alınan marka hangisi? Apple ve Xioami arasındaki rekabet büyüyor

Dünya pazarında genel anlamda en çok kullanıcısı bulunan Apple, üretici olunan Asya'da Xiaomi'yi geçerek ikinci oldu. Birinci sırada ise Samsung yer aldı. Asya'da üretilen Xiaomi ise beşinci sırada yer aldı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:40
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Asya pazarında en çok Samsung satın alındı

Asya pazarında en çok satın alınan marka hangisi? Apple ve Xioami arasındaki rekabet büyüyor
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GlobalStats tarafından yapılan istatistiklere göre Şubat 2023 verilerinde Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Asya'da önemli bir başarıya imza attı.

ABD merkezli şirket, Xiaomi'yi geride bırakarak, pazar payı en yüksek ikinci telefon markası oldu.

Apple'ın pazar payı yüzde 17.15 olurken, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin pazar payı ise yüzde 16,19'da kaldı.

Malezya ve Vietnam gibi gelişmekte olan Asya pazarlarına öğrenci indirimlerinin getirilmesi, Apple'ın pazar payını artırmaya yardımcı oldu.

SAMSUNG, ASYA'DA AÇIK ARA LİDER

Samsung, Asya pazarında rakiplerine fark attı. Şirket, yüzde 22,25'lik payla liderlik koltuğunda oturuyor.

Samsung, çevrimdışı perakende satış ve hizmet mağazalarının fazla olmasının yanı sıra, marka reklamcılığına çok önem verdiğinden Asya'da lider konumda yer aldı.

Ayrıca şirket, lansman sonrası cihazlarında yaptığı indirimlerle daha fazla müşteriyi akıllı telefonlarını satın almaya teşvik ediyor.

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