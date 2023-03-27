27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta flaş Saiss gelişmesi. İngiliz ekibi peşine düştü

Beşiktaş'ta flaş Saiss gelişmesi. İngiliz ekibi peşine düştü

Beşiktaş'ta ayrılık iddialarıyla çalkalanan Roman Saiss'in peşine Nottingham Forest düştü.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:48
Takip Et

Saiss takımdan ayrılıyor mu

Beşiktaş'ta flaş Saiss gelişmesi. İngiliz ekibi peşine düştü
+
Aa
-

Beşiktaş'ta devre arası takımdan ayrılmak üzereyken transferi gerçekleşmeyen ve takımda kalan Romain Saiss'e İngiltere Premier Ligi'nden bir takım talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Nottingham Forest'ın Romain Saiss ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı. 

NOTTİNGHAM FOREST PEŞİNDE
Haberde "Beşiktaş, sezonun orta noktasında yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi, ancak şimdi, onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına karar verdiler" ifadelerine yer verildi. Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Forest, yaz transfer penceresi açıldığında oyuncunun kendilerine sadece 4,4 milyon sterline mal olacağını keşfetti. Molineux'ta kaldığı 6 yıl boyunca 206 maça çıktığı Wolves'tan Türk takımına imza attı" denildi.

33 yaşındaki savunma oyuncusu 1 Temmuz 2022 tarihinde Wolverhampton'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan başarılı savunma oyuncusu, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 19 karşılaşmada 1 asist kaydetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
5
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
6
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
7
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.