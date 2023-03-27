Beşiktaş'ta flaş Saiss gelişmesi. İngiliz ekibi peşine düştü

Beşiktaş'ta devre arası takımdan ayrılmak üzereyken transferi gerçekleşmeyen ve takımda kalan Romain Saiss'e İngiltere Premier Ligi'nden bir takım talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre; Nottingham Forest'ın Romain Saiss ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı.

NOTTİNGHAM FOREST PEŞİNDE

Haberde "Beşiktaş, sezonun orta noktasında yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi, ancak şimdi, onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına karar verdiler" ifadelerine yer verildi. Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Forest, yaz transfer penceresi açıldığında oyuncunun kendilerine sadece 4,4 milyon sterline mal olacağını keşfetti. Molineux'ta kaldığı 6 yıl boyunca 206 maça çıktığı Wolves'tan Türk takımına imza attı" denildi.

33 yaşındaki savunma oyuncusu 1 Temmuz 2022 tarihinde Wolverhampton'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan başarılı savunma oyuncusu, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 19 karşılaşmada 1 asist kaydetti.