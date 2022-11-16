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Yıldız futbolcu için tüm ülke aynı anda toplu dua etti

Senegal halkı, Sadio Mane'nin sakatlığının hızla iyileşmesi için yıldız oyuncunun inşa ettirdiği camide toplandı. 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldızın sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti ve 45 hatim indirdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:53
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Sakatlanan Mane Dünya Kupası'nda oynasın diye Senegal'de toplu dua edildi

Yıldız futbolcu için tüm ülke aynı anda toplu dua etti
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Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu.

Senegal basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan ancak teknik direktör Aliou Cisse tarafından kadroya dahil edilen Bayern Münich'li Mane için doğduğu köy Bambali'de dua edildi.

Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.

İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.


 

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