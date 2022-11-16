16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Katar büyük skandal. Dünya Kupası öncesi rezillik

Katar büyük skandal. Dünya Kupası öncesi rezillik

Tartışmaların sürdüğü Katar'daki dünya kupası öncesi ilk skandal patladı. Katar Yüksek Komitesi yaşananlar nedeniyle özür diledi ama görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 18:53
Takip Et

Dünya Kupası başlamadan Katar'da ilk skandal

Katar büyük skandal. Dünya Kupası öncesi rezillik
+
Aa
-

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına bir kaç gün kala Katar'da yapılacak olması nedeniyle tartışmalar sürerken, ilk skandal patladı.

Dünya kupası nedeniyle dünyanın dört bir yanından basın mensupları ülkeye gitti. 

Başkent Doha’dan canlı yayın yapan ve turnuvayla ilgili bilgiler veren Danimarka'nın TV2 muhabiri Rasmus Tantholdt, o sırada yanına gelen güvenlik görevlilerinin engellemesiyle karşılaştı. Hatta görevliler kamerayı parçalama tehdidinde bulundu.

Yayına yansıyan görüntülerde muhabir Rasmus Tantholdt, “Bütün dünyayı buraya davet ettiniz. Neden video çekemiyoruz? Burası halka açık bir yer” diyerek aldığı izin belgelerini gösterdi.

Görevli yine de tehditlerini sürdürünce Danimarkalı gazeteci “Kamerayı kırmak mı istiyorsun? Devam et. Bizi kamerayı kırmakla tehdit ediyorsunuz” dedi.

Görevliler daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. Katar Yüksek Komitesi yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Danimarkalı gazeteci Tantholdt, "Durumu yanlış anladıkları söylenebilir ama aynı zamanda Katar’ın nasıl bir ülke olduğu hakkında çok şey anlatıyor. Özgür bir medya olarak haber yaptığınızda saldırıya uğrayabilir ve tehdit edilebilirsiniz. Burası özgür ve demokratik bir ülke değil” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
﻿Burdur’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: İki kişi ağır yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.