Katar büyük skandal. Dünya Kupası öncesi rezillik

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına bir kaç gün kala Katar'da yapılacak olması nedeniyle tartışmalar sürerken, ilk skandal patladı.

Dünya kupası nedeniyle dünyanın dört bir yanından basın mensupları ülkeye gitti.

Başkent Doha’dan canlı yayın yapan ve turnuvayla ilgili bilgiler veren Danimarka'nın TV2 muhabiri Rasmus Tantholdt, o sırada yanına gelen güvenlik görevlilerinin engellemesiyle karşılaştı. Hatta görevliler kamerayı parçalama tehdidinde bulundu.

Yayına yansıyan görüntülerde muhabir Rasmus Tantholdt, “Bütün dünyayı buraya davet ettiniz. Neden video çekemiyoruz? Burası halka açık bir yer” diyerek aldığı izin belgelerini gösterdi.

Görevli yine de tehditlerini sürdürünce Danimarkalı gazeteci “Kamerayı kırmak mı istiyorsun? Devam et. Bizi kamerayı kırmakla tehdit ediyorsunuz” dedi.

Görevliler daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. Katar Yüksek Komitesi yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Danimarkalı gazeteci Tantholdt, "Durumu yanlış anladıkları söylenebilir ama aynı zamanda Katar’ın nasıl bir ülke olduğu hakkında çok şey anlatıyor. Özgür bir medya olarak haber yaptığınızda saldırıya uğrayabilir ve tehdit edilebilirsiniz. Burası özgür ve demokratik bir ülke değil” dedi.