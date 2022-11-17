18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok

Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok

Dünya Kupası öncesi yıldız oyuncu Sadio Mane'den kötü haber geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 22:51
Takip Et

Toplu dua Senegal'in yıldızı Mane'yi iyileştiremedi. Katar'da olmayacak

Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
+
Aa
-

Sakatlığına rağmen Senegal kadrosuna alınan, tüm ülkenin iyileşmesi için dua ettiği Mane'nin kupada oynayamayacağı açıklandı

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu. Tüm ülkede de dua edildi.

Mane'nin doğduğu köyde inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.

Ancak umutlar suya düştü.  Senegal Milli Takımı doktoru tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin turnuvayı kaçırmasının yanı sıra ameliyat olacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teras
17.11.2022 23:25
Demirören ziraat bankasına borcunu size boş kağıtlar satarak kapatmaya çalışıyor .ikramiye değil zındık koklatmaz bu zındıklar.loto piyango dan bize birşey çıkar diye umut etmeyiniz. Demirören zengin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
3
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
5
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
7
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿ABD'den Çin, Hong Kong ve BAE'ye yaptırım
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿Pakistan’da katliam gibi kaza: 18 ölü
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿THY duyurdu: İndirimli bilet satışları başladı
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.