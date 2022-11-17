Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok

Sakatlığına rağmen Senegal kadrosuna alınan, tüm ülkenin iyileşmesi için dua ettiği Mane'nin kupada oynayamayacağı açıklandı

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu. Tüm ülkede de dua edildi.

Mane'nin doğduğu köyde inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.

Ancak umutlar suya düştü. Senegal Milli Takımı doktoru tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin turnuvayı kaçırmasının yanı sıra ameliyat olacağı belirtildi.