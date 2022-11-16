İtalya'dan bisikletle Dünya Kupası için Katar'a 4 ayda geldiler

Dünya Kupası için İtalya'dan bisikletle geldiler.

Dünya basınında manşet oldular...

Arjantinli iki futbol tutkunu, 4 ay önce İtalya'dan bisikletle başladıkları yolculuğu Katar'da tamamladı.

Pablo Garcia ve Fernando Boca, 5 bin 500 kilometreyi bisikletle kat etti.

Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası öncesi Katar'a gelen 2 futbol tutkununa yabancı basın büyük ilgi gösterdi.



