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İtalya'dan bisikletle Dünya Kupası için Katar'a 4 ayda geldiler

Dünya, İtalya'dan Dünya Kupası için Katar'a bisikletle gelen iki futbol tutkununu konuşuyor.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:27
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4 ay önce İtalya'dan bisikletle yola çıkıp futbol için Katar'a geldiler

İtalya'dan bisikletle Dünya Kupası için Katar'a 4 ayda geldiler
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Dünya Kupası için İtalya'dan bisikletle geldiler. 

Dünya basınında manşet oldular...

Arjantinli iki futbol tutkunu, 4 ay önce İtalya'dan bisikletle başladıkları yolculuğu Katar'da tamamladı.

Pablo Garcia ve Fernando Boca, 5 bin 500 kilometreyi bisikletle kat etti.

Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası öncesi Katar'a gelen 2 futbol tutkununa yabancı basın büyük ilgi gösterdi.


 

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