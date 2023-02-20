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Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal için sevindirici haber geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:14
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Sakatlığını atlatan Ghezzal'dan sevindirici gelişme

Beşiktaş'ta Ghezzal sevinci. Sahalara dönüyor
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Ameliyat olan ve 3.5 ay forma giyemeyen Rachid Ghezzal ise formunu yakalamaya başladı. Son olarak Sivasspor maçının son dakikalarında oyuna giren Cezayirli'nin dönüşünün, Rosier'i de ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor.

HAZIRLIK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Önceki gün Ümraniye ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Beşiktaş 2-0 kazanırken goller de bu iki oyuncudan geldi. İkilinin, oldukça iyi performans sergilediği kaydedilirken 45 dakika görev yapan Ghezzal'ın, gelecek hafta Antalya ile oynanacak erteleme maçında 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor.
 

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