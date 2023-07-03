Şakayık bitkisi boğaz ağrılarına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların boğaz ağrılarına iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar…

BOĞAZ AĞRLARINA NASIL İYİ GELİYOR?

İnsanların korkulu rüyası olan boğaz ağrıları için şakayık bitkisiyle birlikte yapılan gargara bu ağrılara fayda sağlar.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, yutkunduğunda gitgide kötüleşen boğazda ağrı, kaşınma, yanma hissi ve tahriş hissini tanımlar. Boğaz ağrısı, poliklinik başvurularında en sık görülen semptomlardan biridir. Çoğu boğaz ağrısı enfeksiyon ve çevresel faktörlerden meydana gelir. Kuru boğaz hissi rahatsız edici olsa da genellikle boğaz ağrısı kendiliğinden geçer. Bazen boğaz ağrısı oluşma nedenine ve türüne göre tedavi gerektirebilir.

ŞAKAYIK BİTKİSİ NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; otsu veya gövdesi odunlanmış, çok yıllık bir bitki cinsidir.

NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.