Şakayık bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ŞAKAYIK BİTKİSİ NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; otsu veya gövdesi odunlanmış, çok yıllık bir bitki cinsidir.

Birçok çeşidi vardır. Tıbbi şakayık; Mayıs-Haziran aylarında pembe veya kırmızı renkli çiçekler açan, 70 cm kadar boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları derin parçalıdır. Kökünde; uçucu yağ, nişasta, şekerler, peanol ve peregrinin adlı bir alkoloid vardır. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

ŞAKAYIK BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Boğmaca ve öksürükte şikâyetleri giderir.

-Saraya da faydalıdır.

-Sinirleri yatıştırır.

-Nikris ve kramplarda da faydalıdır.

-Dinmeyen kanamaları durdurur.

-Boğaz ağrıları için yapılan gargarası fayda sağlar.

-Vereme iyi gelir.

-Temreye sürüldüğünde giderir.

NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.