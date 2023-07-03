Şakayık bitkisi saraya iyi geliyor

Sara hastalığına iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar haberimizde…

Şakayık bitkisi saraya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Sara hastalığına iyi gelen şakayık bitkisinin faydaları dikkat çekti. Şakayık bitkiyle ilgili detaylar…

SARA NEDİR?

Sara krizi (epilepsi) her zaman tipik sara krizi karakterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır. Sara krizini davet eden bazı durumlar olabilir. Örneğin uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, kullanılan ilaçların doktor izni dışında kesilmesi ya da değiştirilmesi, hormonal değişiklikler sara krizinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı durumlarda sara krizi, madde bağımlılarının geçirdiği madde yoksunluk krizi ile karıştırılabilir.

ŞAKAYIK BİTKİSİ NEDİR?

Düğünçiçeğigiller familyasından; otsu veya gövdesi odunlanmış, çok yıllık bir bitki cinsidir.

NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI: Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.

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