﻿Saldırıdan Uganda başkanı mı sorumlu?

Daha "Siyasette yüzsüzlüğü ele alanlar, işi cinayete kadar vardırmakta sakınca görmemektedir. Kafa kesmekten söz edenler de var. Buna yol açan da siyasetteki yüzsüzlüktür..." sözlerimin mürekkebi kurumadı ki, İYİ Parti İstanbul İl Binası kurşunlandı. "Kafa keserim" diyen kişi de serbest bırakıldı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il binası önünde "Seçime 1,5 ay kala ve Sayın Cumhurbaşkanı demem ama Cumhurbaşkanı böyle olmaz, Recep Bey'in tehdidi ile partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dedi ki bana bunlar iyi günlerin, lince uğradım, evim basıldı, bu defa beni kendinle uğraştırma dedi; partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerinden kurşunlandı. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulması kabul edilemez." diye açıklama yaptı.

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AKP'den saldırı ile ilgili iki farklı tepki geldi. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı ve "Amasız ve fakatsız saldırıyı kınıyorum" dedi.

Bu tavır doğru olan tavırdır.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sayın Akşener'in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sayın Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz." diye mesaj yayınladı.

Tartışma nasıl başladı peki? Erdoğan, Hatay'daki sahte temel atma törenini eleştiren Akşener'e "Beni kendinle uğraştırma" diye cevap verdi. Sonra o hastane temeli için "sembolik" diyen de oldu. Sembolik temel atma töreni olur mu? Bir Cumhurbaşkanı böyle bir törene katılır mı?

Katılmış işte... Tamam o hastane de yapılır ama ne gerek var bu tür oyunlara? Devlet adamı, bu "sembolik" törenlerden medet umar mı? Ayrıca böyle uydurma bir tören yapmak hangi zekânın ürünüdür?

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Akşener, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" derken doğrudan değil ama dolaylı olarak Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. "Vazife bilenler" diyerek failleri ayrı tutuyor...

Yoksa bu saldırıdan dolayı, Uganda devlet başkanını mı muhatap alması gerekirdi?

Üstelik bugüne kadar gazetecilere ve siyasilere yapılan saldırıların failleri bulundu da ne oldu? Hepsi serbest bırakıldı. İYİ Parti'ye saldıranlar da bunu biliyor.

Ömer Çelik, "Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz." diyor ama o korku ortamını oluşturmaya çalışanlar nedense hep serbest bırakılıyor.

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İşte Batman'da İsmail Cevher Kasımoğlu adlı kişi sokak röportajında "Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız" dedikten sonra gözaltına alındı ama hâkim tarafından serbest bırakıldı.

Sinan Ateş cinayetini adeta ihaleye çıkaranlar hakkında da hâlâ tek bir işlem yapılmadı.

Kimin sayesinde?

Cumhurbaşkanı, ülkede hukuk devletini hâkim kılmış olsa bu saldırganlar veya cinayeti planlayanlar serbest gezebilir mi?