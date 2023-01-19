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Fenerbahçe teknik direktör arıyor: Aybaba'dan olay iddia

Spor yorumcusu Adnan Aybaba, Fenerbahçe hakkında ilk kez duyulan bir iddiayı ortaya attı. Aybaba canlı yayında 'Fenerbahçe teknik direktör arıyor' dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:22
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Samet Aybaba'dan flaş Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe teknik direktör arıyor: Aybaba'dan olay iddia
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray derbisi mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşan ve son olarak Gaziantep FK'yı yenen Fenerbahçe hakkında konuşan Adnan Aybaba, olay söylemlerde bulundu.

Fenerbahçe'nin krizde olduğunu ve bu krizden de Gaziantep FK galibiyeti ile çıktığını vurgulayan Aybaba, teknik direktör konusunda da flaş iddia ortaya attı.

Adnan Aybaba, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör aradığını ve Jorge Jesus ile olmayacağını şu sözlerle dile getirdi "Jesus sendeledi ya Fenerbahçe şu an teknik direktör arıyor" dedi.

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zonguldak
19.01.2023 12:04
aramasına gerek yok telefonla 10 dakikada samandırada ismail hoca  
 
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