Fenerbahçe teknik direktör arıyor: Aybaba'dan olay iddia

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray derbisi mağlubiyeti ile zirveden uzaklaşan ve son olarak Gaziantep FK'yı yenen Fenerbahçe hakkında konuşan Adnan Aybaba, olay söylemlerde bulundu.

Fenerbahçe'nin krizde olduğunu ve bu krizden de Gaziantep FK galibiyeti ile çıktığını vurgulayan Aybaba, teknik direktör konusunda da flaş iddia ortaya attı.

Adnan Aybaba, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör aradığını ve Jorge Jesus ile olmayacağını şu sözlerle dile getirdi "Jesus sendeledi ya Fenerbahçe şu an teknik direktör arıyor" dedi.