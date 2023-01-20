Ümraniyespor'dan bomba Jesus paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin gollerini 12'de Miha Zajc ve 89'da Enner Valencia atarken, Rizespor'un tek golü 26.dakikada Sinan Osmanoğlu'ndan geldi.

JESUS'TAN MAÇ SONU ÜMRANİYE SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus, ligde bu hafta sonu oynayacakları Ümraniyespor karşılaşmasına da değindi ve, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor.

Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı." dedi.

''DEDEYE SAHİP ÇIKALIM''

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan flaş bir paylaşım geldi.

İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve sarı-lacivert emojiler yer aldı.