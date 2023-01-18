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Jesus'tan flaş uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, antrenmandan sonra futbolcularıyla toplantı yaptı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:24
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Fenerbahçe, kupadaki Çaykur Rizespor maçına hazır

Jesus'tan flaş uyarı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve Çaykur Rizespor maçıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Jesus'un rakibin hafife alınmamasını istediğini belirttiği ve kupanın da kendileri için önemli olduğunu vurguladığı öğrenildi.

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