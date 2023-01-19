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Jesus Arda Güler kararını verdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Çaykur Rize ile karşılaşacak. Gözler Arda Güler'de olacak

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 06:43
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rize 11'i belli oldu

Jesus Arda Güler kararını verdi
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Kadıköy'de Spor Toto 1. Lig takımı Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Bahattin Şimşek.

Sarı lacivertli camiada en çok merak edilen konu Arda Güler'in bu akşam oynayıp oynamayacağı. Teknik direktör Jorge Jesus, genç futbolcuya şans vermediği için eleştiriliyordu. Jesus'un bu akşam Arda Güler'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King.

İstanbul'a iddialı gelen Çaykur Rizespor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay.

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